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05:08, 23 мая 2023Мир

Глава разведки ФРГ пожаловался на проблемы с поиском сотрудников

Глава разведки ФРГ: все сложнее набирать персонал, поскольку люди хотят работать из дома

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Спецслужбы Германии столкнулись с проблемами при наборе персонала после пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, BND) Бруно Каль, передает Reuters.

Он пожаловался, что найти сотрудников становится все сложнее. «Мы не можем предложить определенные условия, которые сегодня воспринимаются как нечто само собой разумеющееся», — сказал Каль. Глава разведки ФРГ объяснил, что в BND практически невозможен формат удаленной работы из-за соображений безопасности. Кроме того, потенциальные сотрудники отказываются расставаться со своими личными смартфонами во время работы.

Ранее Superjob выяснил, что за полгода в России сократилось число вакансий, предлагающих удаленный режим работы. Больше всего таких предложений представлено в сфере IT, интернета, связи и телекоммуникаций. Также они распространены в сферах управления персоналом, строительства и недвижимости, промышленности и производстве и среди бухгалтерии, юристов и прочих сотрудников бэк-офиса.

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Марина Совина
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