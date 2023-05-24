Додик заявил о вынужденности спецоперации России на Украине

Президент Республики Сербской Додик: Россия была вынуждена начать СВО ради безопасности

Россия боролась за соблюдение рамок безопасности, но была вынуждена начать спецоперацию на Украине, считает президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик. Цитату приводит РИА Новости.

Додик добавил, что СВО — это «не война Украины и России, это столкновение Запада, который использовал Россию, чтобы раздуть эту войну».

Политик также заявил, что западные страны оказывают на него давление ради того, чтобы вынудить ввести санкции против Москвы.

О встрече Додика с президентом России Владимиром Путиным стало известно 23 мая. Планировалось, что они обсудят двусторонние экономические проекты и важные геополитические вопросы. Президент БиГ прилетел с визитом в Москву.