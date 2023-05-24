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13:56, 24 мая 2023Интернет и СМИ

Раскрыты способы заработка на российском аналоге Google Play

В магазине приложений RuStore появится возможность подключить монетизацию для физлиц

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

Магазин приложений для Android-устройств RuStore, который призван стать российским аналогом Google Play, рассказал о возможностях для пользователей и разработчиков заработать на платформе. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

В ближайшее время в RuStore появится возможность подключить монетизацию продуктов для физических лиц, которые зарегистрированы как самозанятые. Такие пользователи смогут подключать прибыль за счет встроенных покупок и подписок, а также публикуя платные приложения. Условия монетизации одинаковы для юридических лиц и для самозанятых граждан, уточняют в пресс-службе.

Помимо этого, магазин приложений планируют адаптировать на телевизоры и планшеты. Для пользователей откроется доступ к стриминговым сервисам, приложениям ТВ-каналов и играм.

«В основе работы магазина приложений лежат российские разработки, созданы необходимые условия и технологии для беспрерывного ведения бизнеса разработчиков. На платформе уже представлено семь тысяч приложений от локальных и зарубежных издателей, крупных компаний и инди-разработчиков. Мы продолжаем развивать магазин, чтобы у миллионов наших пользователей был гарантированный доступ к нужным сервисам», — сообщил вице-президент по развитию почтовых сервисов и магазина приложений Иван Мыздриков.

Отечественный магазин приложений стал доступен для пользователей в мае 2022 года. RuStore разработала VK совместно с Минцифры по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина.

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Варвара Кошечкина
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