Бета-версия российского магазина приложений стала доступна для пользователей

Бета-версия российского магазина приложений RuStore стала доступна для пользователей

Бета-версия российского магазина приложений RuStore, разработанного компанией VK совместно с Минцифры, стала доступна для пользователей мобильных устройств на Android. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу VK.

«VK при поддержке Минцифры России разработала и запустила бета-версию магазина приложений RuStore для пользователей мобильных устройств под управлением операционной системы Android», — говорится в сообщении.

Уточняется, что загрузить сервис на смартфон можно на официальной странице магазина rustore.ru. Пользователям уже доступно более 100 приложений, в числе которых популярные сервисы VK, «Яндекса» и Сбера, Госуслуги, приложения мобильных операторов, маркетплейсы, а также игры.

Кроме того, открыт также доступ к личным кабинетам разработчиков, который позволяет самостоятельно загружать приложения в RuStore. «В ближайшее время личный кабинет будет открыт для всех. Поддержку пользователей и разработчиков в режиме 24/7 осуществляет специальная сервисная служба VK», — отметили в пресс-службе.