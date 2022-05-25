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Бета-версия российского магазина приложений стала доступна для пользователей

Бета-версия российского магазина приложений RuStore стала доступна для пользователей

Фото: Unsplash

Бета-версия российского магазина приложений RuStore, разработанного компанией VK совместно с Минцифры, стала доступна для пользователей мобильных устройств на Android. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу VK.

«VK при поддержке Минцифры России разработала и запустила бета-версию магазина приложений RuStore для пользователей мобильных устройств под управлением операционной системы Android», — говорится в сообщении.

Уточняется, что загрузить сервис на смартфон можно на официальной странице магазина rustore.ru. Пользователям уже доступно более 100 приложений, в числе которых популярные сервисы VK, «Яндекса» и Сбера, Госуслуги, приложения мобильных операторов, маркетплейсы, а также игры.

Кроме того, открыт также доступ к личным кабинетам разработчиков, который позволяет самостоятельно загружать приложения в RuStore. «В ближайшее время личный кабинет будет открыт для всех. Поддержку пользователей и разработчиков в режиме 24/7 осуществляет специальная сервисная служба VK», — отметили в пресс-службе.

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Асель Минбаева
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