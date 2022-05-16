Российская альтернатива Google Play стала доступна для пользователей

Российский аналог магазина приложений NashStore стал доступен для скачивания

Российский магазин приложений NashStore, предназначенный для устройств под управлением операционной системы Android, стал доступен для простых пользователей. Как сообщили «Ленте.ру» в АНО «Цифровые платформы», существующие мировые тенденции позволяют рассчитывать, что магазин, позиционирующий себя отечественной альтернативой Google Play, будет конкурировать с разработками западного гиганта не только на территории Евразийского экономического союза, но и в других регионах планеты.

«Мы полны решимости создать не просто независимую и суверенную платформу для России и Белоруссии, но и площадку с мощной экосистемой для дистрибуции и развития приложений. Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки. Несмотря на санкции, многие ИТ-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок», — считает генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

В компании отмечают, что пользователям придется обойти введенные Google ограничения, чтобы использовать NashStore. В частности, необходимо разрешить установку приложений из неизвестных источников. После этого можно скачать магазин приложений с его официального сайта.

«Для нас важно создать экосистему, в которой будет интересно и комфортно не только крупным игрокам отрасли, но и стартапам. Мы этому уделяем отдельное повышенное внимание. При этом наша система безопасности проверяет приложения на вредоносную активность. В случае выявления угроз они не проходят модерацию и не попадают на витрину магазина», — делится деталями директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

В компании отмечают, что сейчас в NashStore доступны для скачивания более тысячи приложений. Среди них выделяются приложения ряда крупных российской банков, онлайн-кинотеатров, стриминговых платформ и ретейлеров, а также ряда мессенджеров. Все представленные программы — бесплатные; вопросы, связанные с монетизацией тех или иных приложений, как отмечают в АНО «Цифровые платформы», еще будут решены.

«Обогащение экосистемы за счет платежных сервисов, сервисов аналитики и рекламы, авторизации и навигации, облачных сервисов — это следующий шаг», — резюмировал Щельцин.

Ранее магазин приложений NashStore объявил об открытии регистрации для разработчиков. Больше всего предварительных заявок оставили специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской и Новосибирской областей, а также игровые студии из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии и Вьетнама.