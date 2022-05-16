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Российская альтернатива Google Play стала доступна для пользователей

Российский аналог магазина приложений NashStore стал доступен для скачивания

Фото: NashStore

Российский магазин приложений NashStore, предназначенный для устройств под управлением операционной системы Android, стал доступен для простых пользователей. Как сообщили «Ленте.ру» в АНО «Цифровые платформы», существующие мировые тенденции позволяют рассчитывать, что магазин, позиционирующий себя отечественной альтернативой Google Play, будет конкурировать с разработками западного гиганта не только на территории Евразийского экономического союза, но и в других регионах планеты.

«Мы полны решимости создать не просто независимую и суверенную платформу для России и Белоруссии, но и площадку с мощной экосистемой для дистрибуции и развития приложений. Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки. Несмотря на санкции, многие ИТ-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок», — считает генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

В компании отмечают, что пользователям придется обойти введенные Google ограничения, чтобы использовать NashStore. В частности, необходимо разрешить установку приложений из неизвестных источников. После этого можно скачать магазин приложений с его официального сайта.

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«Для нас важно создать экосистему, в которой будет интересно и комфортно не только крупным игрокам отрасли, но и стартапам. Мы этому уделяем отдельное повышенное внимание. При этом наша система безопасности проверяет приложения на вредоносную активность. В случае выявления угроз они не проходят модерацию и не попадают на витрину магазина», — делится деталями директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

В компании отмечают, что сейчас в NashStore доступны для скачивания более тысячи приложений. Среди них выделяются приложения ряда крупных российской банков, онлайн-кинотеатров, стриминговых платформ и ретейлеров, а также ряда мессенджеров. Все представленные программы — бесплатные; вопросы, связанные с монетизацией тех или иных приложений, как отмечают в АНО «Цифровые платформы», еще будут решены.

«Обогащение экосистемы за счет платежных сервисов, сервисов аналитики и рекламы, авторизации и навигации, облачных сервисов — это следующий шаг», — резюмировал Щельцин.

Ранее магазин приложений NashStore объявил об открытии регистрации для разработчиков. Больше всего предварительных заявок оставили специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской и Новосибирской областей, а также игровые студии из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии и Вьетнама.

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Вениамин Лыков
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