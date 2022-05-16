Российская альтернатива Google Play подверглась DDoS-атаке

Российский магазин приложений NashStore подвергся DDoS-атаке перед запуском

Российский магазин приложений NashStore, который позиционируется как отечественная альтернатива Google Play, подвергся DDoS-атаке. Об этом стало известно из поста, появившегося в понедельник, 16 мая, в Telegram-канале маркетплейса.

«Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDoS-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно», — говорится в официальном сообщении.

Представители платформы добавили, что в настоящий момент специалисты устраняют все неполадки.

NashStore стал доступен для россиян в понедельник, 16 мая. Уточнялось, что маркетплейс содержит более тысячи бесплатных программ, среди которых — приложения крупных российских банков, стриминговых платформ, онлайн-кинотеатров, ретейлеров, а также ряда мессенджеров.

О том, что в России появится альтернатива Google Play, стало известно в конце марта. Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков рассказал, что с помощью NashStore пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять сервисы и оплачивать подписки.