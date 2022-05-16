Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Российская альтернатива Google Play подверглась DDoS-атаке

Российский магазин приложений NashStore подвергся DDoS-атаке перед запуском

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Российский магазин приложений NashStore, который позиционируется как отечественная альтернатива Google Play, подвергся DDoS-атаке. Об этом стало известно из поста, появившегося в понедельник, 16 мая, в Telegram-канале маркетплейса.

«Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDoS-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно», — говорится в официальном сообщении.

Представители платформы добавили, что в настоящий момент специалисты устраняют все неполадки.

NashStore стал доступен для россиян в понедельник, 16 мая. Уточнялось, что маркетплейс содержит более тысячи бесплатных программ, среди которых — приложения крупных российских банков, стриминговых платформ, онлайн-кинотеатров, ретейлеров, а также ряда мессенджеров.

О том, что в России появится альтернатива Google Play, стало известно в конце марта. Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков рассказал, что с помощью NashStore пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять сервисы и оплачивать подписки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Рестораны «Макдоналдс» возобновят работу под другим брендом
США передали Украине гаубицы без блоков управления
Популярная европейская страна отменила все ограничения на въезд для россиян
Названы причины засекреченных в СССР падения самолета на детсад и гибели детей
Умерла российская актриса Нина Мазаева
Звезда сериала «Настоящий детектив» открыл магазин по продаже марихуаны
В российском городе обнаружили неожиданно дорогой дом
Врач рассказал об опасности холодного душа для одной категории людей
Российский стилист назвал самые модные джинсы на лето
Британская разведка оценила действия белорусского спецназа на границе с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.