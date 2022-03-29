В России появится отечественный магазин приложений для Android

Российский магазин приложений для Android под названием NashStore запустится 9 мая

В России в мае появится отечественный магазин приложений для Android под названием NashStore. О создании российского аналога Google Play ТАСС сообщил директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

«К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. (...) Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore», — заявил Зыков. По его словам, платформу планируется запустить 9 мая.

Как отметил Зыков, пользователи NashStore смогут скачивать, устанавливать, обновлять сервисы и оплачивать подписки. В рамках создания магазина приложений с АНО «Цифровые платформы» сотрудничают более 700 компаний. Также уточняется, что разработчики работают над разными способами оплаты за приложения в NashStore, совместимыми с российскими банковскими картами «Мир».

Ранее запуск первого маркетплейса с российским софтом анонсировал глава Минцифры Максут Шадаев. Он рассказал, что на платформе будет функция поиска приложений, сравнения их с зарубежными аналогами, а также будут размещаться отзывы заказчиков на продукты.