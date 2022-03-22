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В Минцифры анонсировали запуск первой интернет-площадки с российским софтом

Глава Минцифры Шадаев сообщил, что интернет-площадку с российским софтом запустят в мае
Максут Шадаев

Максут Шадаев. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал запуск первой торговой интернет-площадки с российским софтом в мае этого года. Об этом он заявил во вторник, 22 марта, во время открытого заседания Госдумы по информационной политике.

«Сейчас начали пересборку реестра российского ПО, делаем из него полноценный маркетплейс», — сообщил Шадаев. По его словам, изначально интернет-площадка должна была быть представлена в конце этого года, однако ее запуск в итоге решили перенести на май.

Также глава Минцифры рассказал, что в маркетплейсе будет функция поиска приложений, сравнения их с зарубежными аналогами. Кроме того, в нем будут размещаться отзывы заказчиков на продукты.

Руководитель ведомства уточнил, что первая интернет-площадка будет работать на платформе Android.

Ранее Шадаев прокомментировал возможное отключение iPhone в России. По его словам, Минцифры в настоящее время обсуждает эту тему с Apple. Глава ведомства утончил, что у американской компании конструктивная позиции относительно блокировки iPhone в стране.

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Евгения Наумова
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