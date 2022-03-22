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Минцифры прокомментировало возможное отключение iPhone в России

В Минцифры заявили о конструктивной позиции Apple относительно блокировки iPhone в России

Фото: Mike Segar / Reuters

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство находится в диалоге с Apple. Об этом сообщает агентство Regnum.

«Я уверен, что для пользователей Android рисков не так много. Для пользователей iOS вопросы остаются», — заявил Шадаев в процессе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике. Также руководитель министерства рассказал, что представители Минцифры общаются с Apple относительно возможной блокировки iPhone в России: «Мы с Apple сейчас на связи, и, в принципе, конструктивная позиция у компании».

По словам Шадаева, сейчас в России возможно проводить платежи с помощью смартфонов Apple посредством операторов мобильной связи. «Поэтому мы будем надеяться, что айфоны у нас в кирпич не превратятся», — прокомментировал ситуацию с ожиданием возможного отключения девайсов американского бренда министр. Максут Шадаев также уточнил, что сам пользуется смартфоном на базе Android.

В конце марта стало известно об отказе Apple продавать в России новый iPhone SE, Mac Studio и обновленный iPad Air. Ранее в начале месяца компания остановила продажи товаров в России и перестала экспортировать свою технику.

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Андрей Ставицкий
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