В российском коттеджном поселке житель обнаружил авиабомбу 1941 года

На Урале в коттеджном поселке житель нашел авиабомбу времен Великой Отечественной войны

На Урале обнаружили авиационный боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Свердловской области.

По данным ведомства, житель коттеджного поселка «Заповедник» в Сысертском районе заметил на своем участке предмет, напоминающий военные снаряды. Россиянин вызвал правоохранителей. К месту инцидента приехала группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии.

Силовики осмотрели находку и установили, что это учебная авиабомба 1941 года. Отмечается, что снаряд безопасен.

Ранее стало известно, что на территории Екатерининского дворца в Москве обнаружили неразорвавшийся танковый снаряд. Он находился в одноэтажном здании на территории столичного дворца