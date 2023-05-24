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08:52, 24 мая 2023Силовые структуры

В российском коттеджном поселке житель обнаружил авиабомбу 1941 года

На Урале в коттеджном поселке житель нашел авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Фото: Росгвардия по Свердловской области / URA.RU

На Урале обнаружили авиационный боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Свердловской области.

По данным ведомства, житель коттеджного поселка «Заповедник» в Сысертском районе заметил на своем участке предмет, напоминающий военные снаряды. Россиянин вызвал правоохранителей. К месту инцидента приехала группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии.

Силовики осмотрели находку и установили, что это учебная авиабомба 1941 года. Отмечается, что снаряд безопасен.

Ранее стало известно, что на территории Екатерининского дворца в Москве обнаружили неразорвавшийся танковый снаряд. Он находился в одноэтажном здании на территории столичного дворца

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Екатерина Власова
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