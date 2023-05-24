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23:00, 24 мая 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о короткой жизни иностранных наемников на Украине

Депутат Народного совета ДНР Бердичевский: иностранные наемники на Украине живут недолго

Фото: Unsplashc.com

Депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский в интервью РИА Новости заявил о короткой жизни иностранных наемников на Украине и допустил, что на запад страны могут ввести частные военные компании.

«Большое количество активных и идейных бойцов со стороны Украины уже на 80 процентов практически выбиты. А наемники без военного опыта вообще, есть такие иностранцы в украинской армии, как правило, живут недолговечно», — отметил политик.

Бердический добавил, что Украина испытывает недостаток личного состава во всех силовых ведомствах. Он указал, что сумма в 20-30 тысяч фунтов стерлингов, которая предлагается в качестве зарплаты наемникам на британских сайтах, слишком мала для активных боевых действий.

Ранее депутат парламента Франции Надеж Абоманголи заявила, что французские граждане, которые принимают участие в конфликте на Украине, «представляют реальную долгосрочную угрозу внутренней безопасности» республики, так как такие наемники зачастую придерживаются радикальных ультраправых взглядов, а по прибытии на Украину они получают боевой опыт.

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Марина Совина
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