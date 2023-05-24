Во Франции заявили об угрозе для общества возвращающихся из Украины наемников

В парламенте Франции заявили, что возвращающиеся из Украины наемники опасны для общества

Французские граждане, которые принимают участие в конфликте на Украине, «представляют реальную долгосрочную угрозу внутренней безопасности» Франции, так как такие наемники зачастую придерживаются радикальных ультраправых взглядов, а по прибытии на Украину они получают боевой опыт и укрепляются в своей «смертоносной» идеологии. Об этом заявила депутат французского парламента Надеж Абоманголи. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим обращением парламентария к правительству, в котором она спросила о его действиях для решения возникшей проблемы.

«Госпожа Надеж Абоманголи уведомляет господина министра внутренних дел и заморских территорий [Жеральда Дарманена] о деле 400 французских граждан, присоединившихся к украинскому театру военных действий. Из этих 400 человек, по оценке Генеральной дирекции внутренней безопасности, за оружие могли взяться сто человек, из которых около тридцати — представители "ультраправых"», — говорится в тексте ее обращения.

Она также сослалась на информацию Национальной антитеррористической прокуратуры, которая в 2021 году сообщила, что «некоторые представители французских ультраправых используют вооруженные конфликты для борьбы за свою смертоносную идеологию».

«Объединяясь по национальному признаку (...) эти ультраправые солдаты также участвуют в объединениях различных агрессивных группировок из разных стран. Некоторые ранее не политизированные добровольцы радикализуются внутри этих групп боевиков и теперь занимают еще более радикальные позиции по возвращении из Украины», — уточнила Абоманголи.

Эти активисты приобрели боевой опыт, и у них развился явный аппетит к оружию, что представляет реальную долгосрочную угрозу внутренней безопасности по их возвращении во Францию Надеж Абоманголи депутат Национального собрания Франции

Более того, парламентарий напомнила о случае с двумя вернувшимися из Украины неонацистами, среди которых был бывший военнослужащий, ранее лишенный звания из-за использования нацистских лозунгов и подстрекательства к убийствам. Она уточнила, что 22 апреля эти военнослужащие, приехавшие из Украины с магазинами для автоматов и другим боевым оружием, были задержаны.

В связи с этим она потребовала у французского МВД разъяснить, какие меры предпринимаются ведомством для разрешения сложившейся ситуации.

Депутат [Надеж Абоманголи] спрашивает, какие ресурсы используются для отслеживания ситуации с этими французскими гражданами. Она спрашивает, какие меры запланированы по их возвращении во Францию. Наконец, она спрашивает, какую стратегию борьбы с вооруженными ультраправыми реализует правительство Надеж Абоманголи депутат Национального собрания Франции

Ранее депутат Национального собрания Франции Тома Порт заявил, что во Франции растет уровень насилия со страны активистов, придерживающихся ультраправых взглядов в то время как правоохранительная система страны продолжает бездействовать в отношении таких радикалов.