Во Франции забили тревогу из-за роста насилия ультраправых в стране

Французский депутат Порт: в стране растет насилие со стороны ультраправых нацистов

Во Франции растет уровень насилия со страны активистов, придерживающихся ультраправых взглядов в то время как правоохранительная система страны продолжает бездействовать в отношении таких радикалов. Об этом заявил депутат Национального собрания Франции Тома Порт в своем парламентском запросе, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

Свое обращение депутат адресовал главе МВД Франции Жеральду Дарманену. В рамках запроса парламентарий потребовал разъяснений относительно ситуации с праворадикальными настроениями в стране.

«Господин Тома Порт спрашивает господина министра внутренних дел [Жеральда Дарманена] о действиях парижской префектуры в отношениях крайне правых», — говорится в тексте его обращения.

«Комитет 9 мая» и шествия правых радикалов

Как французский «Комитет 9 мая» стал неонацистской организацией? «Комитет 9 мая» не имеет отношения к событиям Второй мировой войны и Дню Победы, который во Франции отмечается 8 мая. 7 мая 1994 года во время демонстрации правых радикалов, организованной в Париже «Группой совместной обороны» и «Революционной националистической молодежью» против «американского империализма», погиб 22-летний националист-активист Себастьян Дейзье. Дейзье упал со здания, когда пытался скрыться от полиции: демонстрация была запрещена правоохранителями. В результате этого события Дейзье стал фактически национальным героем для правых радикалов, и они приняли решение организовывать ежегодные шествия в память о его гибели. Именно для проведения таких манифестаций и был создан «Комитет 9 мая». В разные периоды времени в «маршах памяти» участвовали от десятка до нескольких сотен активистов-неонацистов. По данным префектуры Парижа, в 2023 году мероприятие собрало 550 участников, после парада в Париже митинг продолжился в пригороде, где состоялся неонацистский рок-концерт. Демонстрация вызвала скандал в обществе, особенно в контексте запрета на проведение шествий против пенсионной реформы в стране. Изначально парижские власти сказали, что у них «нет достаточных правовых оснований» для запрета таких демонстраций, однако уже на следующий день после этого заявления министр внутренних дел Жеральд Дарманин все же распорядился издать приказ о запрете на проведение ультраправых демонстраций.

«Господин Лоран Нуньес (префект парижской полиции — прим. «Ленты.ру») недавно подтвердил, что службы префектуры Парижа следят "очень внимательно за ультраправым движением". Относительно этого заявления и делается парламентский запрос, поскольку префектура санкционировала демонстрацию, которая состоялась 6 мая 2023 года по призыву «Комитета 9 мая» и во время которой многие участники маршировали в масках или черной балаклаве и с флагами с изображением кельтского креста — символа превосходства белой расы», — заявил парламентарий.

Более того, это разрешение (на проведение демонстрации ультраправых 6 мая — прим. «Ленты.ру») вызвало возмущение, с учетом того, что в то же время префектура Парижа запретила любое собрание на церемонии 8 мая у Триумфальной арки (во Франции День Победы отмечается 8 мая — прим. «Ленты.ру») Тома Порт депутат Национального собрания Франции

Парламентарий также выразил удивление разрешением полиции на проведение ультраправой демонстрации «Комитета 9 мая» в связи с тем, что, согласно одному из правительственных постановлений, такие шествия чреваты «бурной реакцией со стороны активистов-антифашистов, которые будут бороться с демонстрантами», а также «нарушениями общественного порядка, которые также могут вспыхнуть в ходе шествия с участием сотрудников правоохранительных органов и журналистов».

Убийство аргентинского регбиста в Париже

«Это не первый случай, когда действия или бездействие парижской префектуры против крайне правых вызывают беспокойство. Так, 19 марта 2022 года в центре Парижа был убит бывший аргентинский игрок сборной по регби Федерико Мартин Арамбуру, а главным подозреваемым является Лоик Ле Приоль, бывший солдат и член ультраправого движения "Группа совместной обороны"», — заявил Порт.

Из-за чего аргентинского спортсмена застрелили в парижском баре? Федерико Мартин Арамбуру — игрок международного союза регби родом из Аргентины. Несмотря на свое происхождение, большую часть своей спортивной карьеры он провел во Франции. В 2015 году был избран президентом регбийского глуба во Франции «Биарриц Олимпик Пей Баск», однако спустя три года подал в отставку. В 2022 году Арамбуру приехал в Париж, чтобы посетить матч по регби между Францией и Англией. 19 марта он отдыхал на террасе бара Le Mabillon, где стал свидетелем расистского поведения, против которого выступил. В результате ссоры аргентинец был застрелен на 42-м году жизни. Подозреваемыми были признаны: Лоик Ле Приоль как предположительно стрелявший, а также его вероятные пособники Лайсон Рошемир и Ромен Бувье. Арестованная в день событий, Рошемир была помещен под стражу в полиции. 22 марта ей было предъявлено обвинение в соучастии в убийстве, она была заключена в тюрьму. Ле Приоль был арестован в Венгрии, недалеко от границы с Украиной в ночь с 22 на 23 марта 2022 года. Бувье был арестован 23 марта во французском Сабле-сюр-Сарт.

Он также напомнил о судьбе Ле Приоля, который в итоге был задержан при попытке бежать на Украину.

«Последний (Ле Приоль — прим. «Ленты.ру») уже был известен судебной системе и полиции, так как дважды был осужден за преднамеренные насильственные действия в ходе митингов. На этого бывшего военного моряка тогда был выдан европейский ордер на арест, а затем он был арестован в марте 2022 года в Венгрии на пограничном посту "Захонь", когда он готовился отправиться на Украину», — уточнил парламентарий.

В связи с этим Порт обращается к главе МВД Франции с двумя вопросами: как оно оценивает действия правоохранителей в контексте убийства Арамбуру и какая его нынешняя стратегия в отношении правых радикалов в контексте роста насилия со стороны членов подобных организаций.

«Как можно объяснить, что ему (Ле Приолю – прим. «Ленты.ру») было предъявлено обвинение в убийстве и хранении оружия, когда он уже был известен своим насилием и приверженностью ультраправым, из-за чего Генеральная дирекция внутренней безопасности МВД Франции внесла его в список "Fiche S"?» — спросил он.

В то время, когда насилие со стороны ультраправых продолжает множиться, он (Порт — прим. «Ленты.ру») просит его (Дарманена — прим. «Ленты.ру») объяснить позицию парижской префектуры и ее действия в отношении ультраправых Тома Порт депутат Национального собрания Франции

Ранее сообщалось, что два ультраправых активиста с оружием были арестованы во Франции на автовокзале в парижском районе Берси после возвращения из зоны боевых действий на Украине.