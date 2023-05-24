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08:36, 24 мая 2023Культура

Режиссер Богомолов осудил российскую элиту за скорбь о прошлой жизни

Режиссер Богомолов написал статью с осуждением российской элиты за скорбь о прошлой жизни

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский режиссер Константин Богомолов в своей статье для РИА Новости «Диетическое горе» осудил российскую элиту за презрение к своей стране и скорбь о прошлой жизни.

По словам театрального деятеля, «особые русские» после начала спецоперации на Украине оказались в растерянности и страданиях о прошлой жизни, вместо того чтобы начать работать.

Богомолов отметил, что «элита» оплакивает не пролитую кровь, а «свой счастливый смех, свои винтовые улыбки, свою безмятежную жизнь». Режиссер призвал прекратить заниматься рефлексией, так как «поезд истории пошел по иным рельсам».

Ранее Богомолов высказался о своем отъезде из России. Театральный деятель сообщил, что не собирается переезжать в другую страну, так как у него нет на это оснований. «Я устал не от работы. Я устал от вопроса: уедете из России? Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле», — сказал он.

Марина Совина
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