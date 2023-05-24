Раскольническая ПЦУ перейдет на другой церковный календарь

Раскольническая ПЦУ перейдет на новоюлианский церковный календарь с 1 сентября 2023 года

Раскольническая православная церковь Украины (ПЦУ) перейдет на новоюлианский церковный календарь с 1 сентября 2023 года, сообщает Telegram-канал Obozrevatel.ua.

Соответствующую реформу утвердили на заседании Архиерейского собора ПЦУ 24 мая 2023 года.

Ранее глава ПЦУ Епифаний пояснил, что с 1 сентября 2023 года дата празднования Рождества будет перенесена с 7 января на 25 декабря. Также он сообщил, что для прихожан создается и новая редакция церковной литературы.

