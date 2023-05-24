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19:48, 24 мая 2023Силовые структуры

Возможного диверсанта задержали возле кладбища военных летчиков в Подмосковье

В Подмосковье задержали мужчину с двумя дронами возле кладбища военных летчиков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье возле кладбища военных летчиков под Одинцовом задержали предполагаемого диверсанта. Об этом сообщает Mash.

48-летнего жителя Наро-Фоминска заметили возле Никольского кладбища. Из автомобиля Mazda он наблюдал за военными, которые посещали могилы боевых товарищей. Полицейские изъяли у россиянина радиостанцию, камеру, два дрона и подзорную трубу.

Правоохранители выясняют, не был ли мужчина связан со Службой безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полиция задержала дальнобойщика, который решил посмотреть длину пробки с помощью дрона.

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Елизавета Новикова
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