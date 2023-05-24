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16:43, 24 мая 2023Бывший СССР

Украинский город назвали мировой столицей мошеннических колл-центров

Зампред Сбербанка Кузнецов назвал Днепропетровск столицей мошеннических колл-центров

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинский город Днепропетровск является мировой столицей мошеннических колл-центров. Об этом зампред Сбербанка Станислав Кузнецов заявил на сессии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, всего на территории Украины находятся более тысячи таких колл-центров. Каждый день оттуда абонентам поступают более пяти миллионов мошеннических звонков, основная часть которых приходится на Россию. Кузнецов уточнил, что украинские мошенники также вымогают деньги у людей из других стран, в том числе из Казахстана и Германии.

Ранее сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщал, что спецслужбы республики расширяют набор новых сотрудников в мошеннические колл-центры, работники которых вымогают деньги у граждан России и стран СНГ. При этом отмечалось, что большинство подобных организаций базируется в Днепропетровске и Запорожье.

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Георгий Нестеров
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