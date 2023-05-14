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06:57, 14 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о наборе СБУ сотрудников в вымогающие деньги у россиян кол-центры

РИА: спецслужбы Украины объявили набор в вымогающие деньги у россиян кол-центры

Фото: РИА Новости

Украинские спецслужбы расширяют работу по набору новых сотрудников в мошеннические кол-центры, с помощью которых вымогают деньги у граждан России и стран СНГ. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в службе безопасности Украины (СБУ).

Большинство таких центров базируется в Днепропетровске и Запорожье. Их основными задачами являются обзвон клиентов, сбор информации по разговору, выявление потребностей и сопровождение клиента на всех этапах. При этом кандидат должен хорошо владеть русским языком. Сотрудникам обещают зарплату до 65 тысяч гривен (около 1750 долларов) в месяц.

Ранее стало известно, что в Московском регионе сотрудники ФСБ перекрыли деятельность кол-центров мошенников, работавших на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Спецслужбы задержали телефонных аферистов, которые под видом сотрудников силовых ведомств и банков звонили гражданам России и Европы для хищения средств. Они оборудовали кол-центры в столице, а похищенные деньги обналичивали в банкоматах, расположенных разных регионах России. Нанятые курьеры привозили наличность в специализированные обменные пункты, где она конвертировалась в криптовалюту, а затем через анонимные криптокошельки отправлялась получателям на Украине.

В марте Сбербанк предупредил россиян о схеме мошенничества, при которой злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников ФСБ или полиции и пугают их возможными обвинениями в госизмене якобы за перевод денег в пользу украинской армии.

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Марина Совина
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