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22:22, 24 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР оператора дрона задержали по подозрению в помощи ВСУ

Сотрудники Росгвардии задержали в ЛНР оператора дрона по подозрению в помощи ВСУ

Фото: Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов в Луганской народной республике (ЛНР) произвели задержание мужчины по подозрению в помощи Вооруженных силам Украины (ВСУ). Отмечается, что он является оператором дрона. Об этом сообщается в Telegram-канале Росгвардии.

«Бойцы Росгвардии задержали оператора БПЛА, подозреваемого в пособничестве ВСУ. Квадрокоптер, которым он управлял, был замечен над одним из стратегически важных объектов Луганской народной республики», — сказано в сообщении.

Уточняется, что правоохранители проводили мониторинг воздушного пространства и, обнаружив дрон, определили точку его взлета, направив туда группу спецназа. В момент ее прибытия на место укладывающий аппаратуру в кейс мужчина предпринял неудачную попытку побега.

Ранее стало известно, что российские пограничники сбили украинский дрон-камикадзе недалеко от села Середа в Белгородской области. По предварительным данным, он был запущен со стороны села Старица в Харьковской области.

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Марина Совина
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