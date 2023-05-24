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18:52, 24 мая 2023Путешествия

Две российские авиакомпании получили допуски на полеты на курорты Китая

Росавиация выдала авиакомпаниям Red Wings и «Икар» допуски на полеты на китайский Хайнань

Фото: Pavel Roev / Unsplash

Росавиация выдала допуски на выполнение рейсов на курортный остров Китая двум российским перевозчикам. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Согласно документу, авиакомпания Red Wings теперь сможет выполнять два рейса в неделю из нескольких российских городов, включая Москву, Ростов-на-Дону, Владивосток, Красноярск, Хабаровск, Челябинск и Новосибирск, в китайский город Санья на острове Хайнань.

Кроме того, допуск на полеты получила авиакомпания «Икар», самолеты которой будут вылетать из Иркутска, Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Хабаровска и Красноярска.

В мае компания China Travel предложила российским туристам летние туры на китайский остров Хайнань от 79,7 тысячи рублей на человека. В стоимость путевки входит десятидневное проживание в отеле и перелет. Также отечественным путешественникам стали доступны туры по маршруту Шанхай — Сучжоу — Пекин от 145 тысяч рублей с человека.

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Марк Успенский
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