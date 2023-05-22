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11:35, 22 мая 2023Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость пляжного отдыха в Китае

АТОР: россиянам предложили летние туры в Китай от 79,7 тысячи рублей на человека

Фото: Yuheng Chen / Unsplash

Компания China Travel предложила российским туристам летние туры в Китай от 79,7 тысячи рублей на человека. Стоимость пляжного отдыха в КНР раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

За эту сумму россияне могут отправиться на китайский курортный остров Хайнань. В стоимость путевки входит десятидневное пребывание в отеле и перелет.

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Отечественным путешественникам также стали доступны туры по маршруту Шанхай — Сучжоу — Пекин от 145 тысяч рублей с человека. Вылет в Китай запланирован 12 июня на рейсе авиакомпании China Eastern. «Как раз под этот тур можно оформить визу по прилете в Шанхай (виза оплачивается дополнительно)», — сообщили специалисты.

По данным АТОР, в стоимость путевки входит проживание в четырехзвездочных отелях Пекина и Шанхая, завтраки, транспортное и экскурсионное обслуживание, питание по программе, расходы на авиабилеты, железнодорожный переезд Шанхай — Пекин и медицинская страховка.

В ассортименте туроператора на лето-осень 2023 года представлены и другие групповые программы в КНР. В частности, гранд-тур «Великий поход» за 185,1 тысячи рублей на человека, тур «Пекин — наследие Поднебесной» за 122 тысячи рублей, а также авторский тур «Шанхай — Сучжоу — горы Аватар (от 127,9 тысячи рублей).

Ранее в апреле туроператоры спустя три года возобновили продажу путевок на китайский остров Хайнань. В системе бронирования компании China Travel доступны отели в категориях от трех до пяти звезд, а также комбинированные туры с посещением Хайнаня, Пекина и Шанхая.

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Фариза Бацазова
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