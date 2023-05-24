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12:56, 24 мая 2023Силовые структуры

Арестованный за 5-часовое изнасилование россиянки рецидивист сбежал от следствия

В Екатеринбурге сбежал из-под домашнего ареста рецидивист, 5 часов насиловавший женщину

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге сбежал от следствия рецидивист, обвиняемый в изнасиловании 22-летней женщины. Об этом сообщает E1.ru.

45-летний мужчина находился под домашним арестом. Он срезал электронный браслет, который должен был отслеживать его перемещения, и скрылся от инспекции ФСИН. В ближайшее время беглеца объявят в розыск.

Мужчина был задержан в апреле в связи с обвинением в жестоком изнасиловании молодой екатеринбурженки. Она села в его машину после предложения подвезти. Но мужчина отвез ее в безлюдное место, где на протяжении пяти часов насиловал, параллельно употребляя наркотики. Затем насильник отвез пострадавшую домой.

Девушка сообщила о преступлении в полицию, и его задержали. Мужчина заявил следователю, что все было добровольно, но от прохождения полиграфа отказался. В отношении него были возбуждены уголовные дела об изнасиловании и по статье «Насильственные действия сексуального характера». Ранее он был судим за убийство.

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Любовь Ширижик
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