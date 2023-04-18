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14:07, 18 апреля 2023Силовые структуры

Уголовник пять часов насиловал девушку и отвез ее домой

В Екатеринбурге задержали 45-летнего мужчину, пять часов насиловавшего девушку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге задержан 45-летний ранее судимый мужчина, обвиняемый в изнасиловании 22-летней девушки. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает издание Е1.

По данным издания, девушка села в машину к незнакомцу, согласившему подвести ее. Но поездка закончилась в безлюдном месте, где злоумышленник раздел свою жертву и связал ее лосинами. После чего он на протяжении пяти часов насиловал потерпевшую, параллельно, по ее словам, употребляя наркотики. После этого злоумышленник все же отвез свою жертву до дома. Девушка обратилась в полицию, злоумышленника задержали.

Обвиняемого на время расследования отправили под домашний арест. Мужчина утверждает, что насилия не было, а все произошло по взаимному согласию. Ранее уголовник отбывал срок за убийство.

27 марта сообщалось, что в Ленобласти частный водитель изнасиловал уснувшую 24-летнюю пассажирку и выкинул ее на улицу.

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Владимир Седов
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