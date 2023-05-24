Невеста осталась с глазами разного размера из-за инъекций ботокса перед свадьбой

Невеста Беллуччи осталась с глазами разного размера из-за инъекций ботокса перед свадьбой

Невеста Карла Беллуччи из Хитчина, Англия, осталась с глазами разного размера из-за инъекций ботокса перед свадьбой. Соответствующий материал публикует The Sun.

41-летняя женщина рассказала, что пристрастилась к данному виду коррекции внешности в 26 лет и в сумме потратила на него около 17 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1,7 миллиона рублей). При этом незадолго до бракосочетания две клиники предложили британке указанные услуги бесплатно. Отмечается, что клиентка согласилась и сделала подряд четыре процедуры, промежутки между которыми должны быть не менее трех месяцев.

Впоследствии глаза Беллуччи оказались разного размера, кроме того, один из них перестал закрываться. «Я понятия не имею, что буду делать, если к свадьбе это не пройдет... Уложу волосы набок или, судя по всему, надену повязку на глаз», — заявила собеседница издания.

В апреле медсестра с никнеймом @nursebblay, 20 лет вводившая себе ботокс, рассказала о последствиях уколов. 55-летняя женщина заявила, что отказалась от данного способа коррекции внешности в октябре 2022 года. При этом препарат к настоящему времени полностью вывелся из организма, отметила она. Однако часть мышц лица юзерши утратила подвижность.