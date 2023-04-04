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17:11, 4 апреля 2023Ценности

Медсестра 20 лет вводила себе ботокс и рассказала о последствиях

Медсестра nursebblay 20 лет вводила себе ботокс и утратила подвижность мышц лица

Кадр: @nursebblay / TikTok

Медсестра с никнеймом @nursebblay 20 лет вводила себе ботокс и рассказала о последствиях уколов. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

55-летняя женщина заявила, что отказалась от данного способа коррекции внешности в октябре 2022 года. При этом препарат к настоящему времени полностью вывелся из организма, отметила она. Однако часть мышц лица юзерши утратила подвижность. «Вы заметили, что у меня не движутся мышцы, поскольку я так долго их не использовала?» — обратилась к зрителям автор ролика.

В то же время @nursebblay пояснила, что постепенно после отмены ботокса мускулы вновь начнут функционировать должным образом. «Они быстро восстановятся. Например, как после снятия гипса», — заключила медработница.

Ранее в марте американская блогерша с никнеймом undecided_and_unguided выдавила введенный в лоб ботокс, случайно приняв его за прыщ, и показала последствия. На опубликованных кадрах видно, что на правой стороне лба девушки стали заметны глубокие морщины.

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Алина Гостева
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