Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:08, 6 марта 2023Ценности

Блогерша случайно выдавила принятый за прыщ ботокс на лбу

Блогерша undecided_and_unguided выдавила введенный в лоб ботокс и показала морщины

Фото: Diana Polekhina / Unsplash

Американская блогерша (имя и фамилия неизвестны) выдавила введенный в лоб ботокс, случайно приняв его за прыщ, и показала последствия. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

В размещенном видео юзерша с никнеймом undecided_and_unguided призналась, что заметила похожее на воспаление красное пятно в упомянутой части лица и решила выдавить его. «Я совершила самую дорогую ошибку в жизни», — высказалась она в видео. На опубликованных кадрах видно, что на правой стороне лба девушки стали заметны глубокие морщины. «Я думаю, что препарат вытек из моего лица, и теперь я выгляжу вот так», — посетовала она.

Материалы по теме:
Сверкающие рты Богачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво
Сверкающие ртыБогачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво
21 февраля 2018
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022

Публикация вызвала неоднозначную реакцию у пользователей сети. «Причина, по которой я не буду трогать свое лицо примерно полторы недели после манипуляций у косметолога», «По-моему, не страшно, что теперь появилась небольшая асимметрия», — написали одни. «Это обычное дело, посетите врача снова, и он должен бесплатно сделать вам коррекцию», «Вам просто нужно немного больше подколоть сбоку, такое действительно случается», «Не говорите косметологу, что вы сами выдавили ботокс, и вам все подправят бесплатно», — отметили другие.

Ранее в марте девушка вколола ботокс и осталась с внешностью «серийного убийцы». На опубликованных кадрах юзерша с никнеймом chloe_wellness рассказала, что потеряла способность улыбаться из-за последнего визита к косметологу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
В России озвучили дефицит бюджета
Популярный российский блогер объяснил недовольство интервью Дудя
Найдена египетская статуя сфинкса с лицом римского императора Клавдия
США выделят три миллиона долларов на сохранение культурного наследия Украины
Пятеро фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту отказались признать вину
На Украине признались в подготовке к конфликту с Россией с 2019 года
Блогерша случайно выдавила принятый за прыщ ботокс на лбу
Раскрыты главные мечты российских туристок перед 8 Марта
Названы районы Москвы с минимальным числом квартир в новостройках
Стало известно о постройке бойцами ВСУ укреплений на границе с Белоруссией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.