Блогерша случайно выдавила принятый за прыщ ботокс на лбу

Блогерша undecided_and_unguided выдавила введенный в лоб ботокс и показала морщины

Американская блогерша (имя и фамилия неизвестны) выдавила введенный в лоб ботокс, случайно приняв его за прыщ, и показала последствия. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

В размещенном видео юзерша с никнеймом undecided_and_unguided призналась, что заметила похожее на воспаление красное пятно в упомянутой части лица и решила выдавить его. «Я совершила самую дорогую ошибку в жизни», — высказалась она в видео. На опубликованных кадрах видно, что на правой стороне лба девушки стали заметны глубокие морщины. «Я думаю, что препарат вытек из моего лица, и теперь я выгляжу вот так», — посетовала она.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию у пользователей сети. «Причина, по которой я не буду трогать свое лицо примерно полторы недели после манипуляций у косметолога», «По-моему, не страшно, что теперь появилась небольшая асимметрия», — написали одни. «Это обычное дело, посетите врача снова, и он должен бесплатно сделать вам коррекцию», «Вам просто нужно немного больше подколоть сбоку, такое действительно случается», «Не говорите косметологу, что вы сами выдавили ботокс, и вам все подправят бесплатно», — отметили другие.

Ранее в марте девушка вколола ботокс и осталась с внешностью «серийного убийцы». На опубликованных кадрах юзерша с никнеймом chloe_wellness рассказала, что потеряла способность улыбаться из-за последнего визита к косметологу.