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08:25, 6 марта 2023Ценности

Девушка вколола ботокс и осталась с внешностью «серийного убийцы»

TikTok-блогерша Хлоя Эллис вколола ботокс и утратила способность улыбаться

Кадр: @chloe_wellness/

Блогерша Хлоя Эллис вколола ботокс и утратила возможность выражать эмоции на лице. Своим опытом она поделилась в TikTok-аккаунте.

На опубликованных кадрах юзерша с никнеймом chloe_wellness рассказала, что потеряла способность улыбаться из-за последнего визита к косметологу. «Теперь я осталась с внешностью серийного убийцы», — посетовала инфлюэнсерша.

Девушка также поделилась снимками, на которых она демонстрирует широкую улыбку и обнимается с друзьями. «Так я выглядела до проведенной процедуры», — рассказала она.

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Видео стало вирусным и набрало более 58 тысяч просмотров. Пользователей сети встревожило видео героини публикации. «Какой ужас», «Ты выглядишь как девушка из фильма ужасов», «И правда выглядишь как героиня кошмарного фильма», — написали они.

В феврале женщина вколола ботокс и показала неудачный результат процедуры. На размещенных в сети кадрах Джессика (Jessica) объяснила, что решила избавиться от морщин и отправилась в косметологическую клинику. При введении препарата врач случайно задел нерв, и лицо пациентки парализовало.

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Екатерина Ештокина
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