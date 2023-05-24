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19:06, 24 мая 2023Экономика

В Минэнерго ответили на вопрос о единых ценах на газ для Казахстана и Белоруссии

Глава Минэнерго РФ: единого подхода по ценам на газ для Казахстана и Белоруссии не будет

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Единого подхода к определению цен на российский газ для Казахстана и Белоруссии не будет. Так на соответствующий вопрос в кулуарах Евразийского экономического форума ответил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, передает РИА Новости.

«Сегодня цена в каждой стране разная. Давно это было принято. Некоторым странам цены на один год установлены, а некоторым — на три года», — напомнил он.

Министр добавил, что стоимость, по которой партнеры получают газ из России, значительно ниже цен на мировом рынке. При этом единой цены для них не будет — страна в каждом случае будет назначать стоимость самостоятельно, учитывая свои интересы, возможности логистики, поставок и прочие факторы.

Ранее Шульгинов сообщил, что Россия и Китай обсуждают подписание нового контракта на поставку отечественного угля. Сейчас, по словам министра, этот документ согласовывается.

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Полина Матюхина
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