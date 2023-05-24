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17:49, 24 мая 2023Экономика

Россия и Китай согласуют новые поставки угля

Глава Минэнерго Шульгинов: Россия и Китай согласовывают новый контракт на поставку угля

Фото: Oliver Dietze / Globallookpress.com

Москва и Пекин обсуждают подписание нового контракта на поставку угля из России. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что на данный момент договор между странами находится на стадии согласования. При этом с Индией у России есть действующее соглашение о поставках угля, сказал министр в кулуарах Евразийского экономического форума.

В 2021 году Россия и Индия подписали меморандум о росте поставок коксующегося угля с 6 до 40 миллионов тонн в год до 2030 года. В феврале 2022 года замминистра энергетики Сергей Мочальников сообщил, что разрабатывается межправительственное соглашение с Китаем о поставках угля в объеме 100 миллионов тонн в год.

23 мая премьер-министр России Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае заявил, что товарооборот между странами может достичь рекордного показателя в 200 миллиардов долларов в 2023 году, а сотрудничество с Пекином в энергетике остается для Москвы «безусловным приоритетом».

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По итогам 2022 года Китай стал крупнейшим покупателем российского угля, импортировав 69,5 миллиона тонн — на 31 процент больше, чем годом ранее. Среди главных покупателей также оказалась Индия, которая нарастила импорт российского угля более чем в 20 раз, до 21,8 миллиона тонн. При этом совокупный экспорт угля из России по итогам года рухнул на 13 процентов в годовом выражении, до 194 миллиона тонн.

В мае стало известно, что российский уголь начал терять покупателей в Азии, проигрывая конкуренцию более дешевым аналогам из ЮАР и Колумбии — цены на сырье из России падают медленнее, чем на сорта из этих стран. Ранее оба этих поставщика значительно нарастили экспорт в Европу, чтобы заместить поставки российского угля — его импорт в ЕС был запрещен летом 2022 года.

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Влада Горячева
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