ЦРЭ: Китай стал главным покупателем российского угля

Китай в этом году стал крупнейшим покупателем российского угля, импортировав 69,5 миллиона тонн. Это на 31 процент больше, чем годом ранее, сказано в отчете Центра развития энергетики (ЦРЭ).

Показатель мог быть выше, если бы не коронавирусные ограничения, отметили эксперты. Среди главных покупателей также оказалась Индия, которая нарастила импорт российского угля более чем в 20 раз, до 21,8 миллиона тонн. По расчетам ЦРЭ, совокупный экспорт угля из России по итогам года рухнул на 13 процентов в годовом выражении, до 194 миллиона тонн.

Самое большое падение поставок зафиксировано в феврале, что было связано с трудностями при транспортировке, а также в августе — на фоне введения эмбарго Евросоюзом (ЕС). По прогнозам, добыча угля по итогам года может составить 430 миллионов тонн, что на 1,8 процента меньше, чем год назад.

При этом российские угольные компании вынуждены давать дисконты к мировым бенчмаркам при экспорте, в декабре они составили 50-60 процентов, сказано в отчете.

Прогнозируется, что добыча газа в России упадет на 11,8 процента, а экспорт «Газпрома» — на 45,6 процента. Несмотря на это, выручка «Газпрома» от продаж газа в дальнее зарубежье по итогам года может взлететь на 73 процента, до 95 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что экспорт российского газа на ключевые рынки в 2022 году сократился почти вдвое до самого низкого уровня с начала столетия.