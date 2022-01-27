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Россия собралась заработать на проблемах Китая

Замминистра энергетики РФ Бобылев заявил о намерении России увеличить экспорт угля в КНР

Фото: Илья Наймушин / Reuters

В ближайшие годы Россия собралась резко увеличить поставки угля в Китай, чтобы заработать на проблемах, которые страна испытывает с выработкой электроэнергии. О таких намерениях, не уточняя планы поставок, на заседании комитета Госдумы по энергетике заявил замминистра энергетики РФ Петр Бобылев, пишут «Ведомости».

К настоящему времени КНР уже является крупнейшим покупателем российского угля. На его долю приходится почти 18 процентов экспорта по итогам 2020 года, это 37,7 миллиона тонн. В первом полугодии 2021 года (последние данные Минэнерго) поставки выросли почти в полтора раза — до 24,15 миллиона тонн.

Чиновник напомнил, что в прошлом году Россия и Индия подписали меморандум о росте поставок угля с 6 до 40 миллионов тонн. Экспорт угля по итогам 2021 года, добавил Бобылев, составил 227 миллионов тонн при добыче 438-439 миллионов.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов указал, что Китай испытывает дефицит качественного коксующегося угля, особенно на фоне торговой войны с Австралией. При удачной конъюнктуре, полагает директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, Россия может поставлять в год до 50 миллионов тонн.

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В 2020 году Россия утвердила Стратегию развития угольной промышленности России, во многом ориентированную на Китай. Ее авторы, ссылаясь на строительство угольных электростанций в соседней стране, считают, что спрос на российский уголь неизбежно вырастет.

Между тем в сентябре 2021 года спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что видит неизбежным провал принятой стратегии. По его мнению, экологическая повестка, которую поддержал глава КНР Си Цзиньпин приведет к радикальному снижению потребления угля в Китае в перспективе десяти лет, а значит, траты на развитие инфраструктуры для поставок угля не окупятся.

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Платон Щукин
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