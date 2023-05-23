Мишустин допустил рекорд в торговле России с Китаем в 2023 году

Мишустин заявил, что товарооборот между РФ и КНР может достичь $200 млрд в 2023 году

Товарооборот между Россией и КНР может достичь рекордного показателя в 200 миллиардов долларов в 2023 году. Об этом во вторник, 23 мая, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, пишет ТАСС.

«Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы государств — Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин, — довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов», — сказал российский премьер.

При этом Мишустин напомнил, что по итогам первого квартала 2023 года товарооборот между странами вырос почти на 25 процентов, до 52 миллиардов долларов. По его словам, рост сопровождается в первую очередь снижением зависимости от западных валют. Он указал, что в 2021 году около четверти расчетов между Россией и Китаем проводилось в национальных валютах, а в 2022 году — почти две трети. «Будем и дальше повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия и тем самым укреплять экономический суверенитет», — отметил он.

В заключение председатель российского правительства также подчеркнул, что Москва дорожит многовековой историей отношений с Пекином и намерена развивать их.

Ранее российский премьер перечислил перспективные направления сотрудничества Москвы и Пекина. В частности, он упомянул судостроение, производство гражданских беспилотных авиационных систем и лесопромышленный комплекс.