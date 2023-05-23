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10:46, 23 мая 2023Экономика

Российский уголь начал терять покупателей в Азии

«Ъ»: российский уголь проигрывает конкуренцию в Азии аналогам из ЮАР и Колумбии

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский уголь начал терять покупателей в Азии, проигрывая конкуренцию более дешевым аналогам из ЮАР и Колумбии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Argus.

Сейчас на мировом рынке дешевеют все виды угля, но цены на сырье из России падают медленнее, чем на южноафриканский и колумбийский сорта. С 21 апреля по 12 мая энергетический уголь на базисе FOB Восточный (поставки из портов Дальнего Востока) упал в цене на 5 процентов, до 124,3 доллара за тонну.

В то же время стоимость угля из ЮАР на базисе FOB Ричардс-Бэй рухнула на целых 19 процентов, до 107 долларов за тонну. Что касается колумбийского сырья, сейчас оно дешевле российского на 13,5 доллара, хотя в марте разница составляла 6 долларов.

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Из-за большой привлекательности колумбийских грузов швейцарские трейдеры уже разворачивают их из Европы в Китай, отмечают аналитики Argus. Южная Африка тоже резко увеличила поставки в Китай, Южную Корею, Японию и Тайвань. Ранее оба этих поставщика значительно нарастили экспорт в Европу, чтобы заместить поставки российского угля — его импорт в ЕС был запрещен летом 2022 года.

Хотя российский уголь уже торгуется со скидкой к эталонному сорту (австралийскому углю), аналитики допускают, что некоторые покупатели российского угля будут требовать увеличения дисконта. По мнению клиентов российских компаний из Южной Кореи, скидка на российский уголь (по отношению к бенчмарку) с поправкой на фрахт должна превышать 15-20 долларов за тонну — только такая стоимость сможет оправдать геополитический риск покупки российской продукции.

Из-за снижения конкурентоспособности российского угля эксперты ждут падения его морского экспорта. Argus прогнозирует, что при текущих темпах снижения поставок по итогам мая экспорт сократится на 17 процентов по сравнению с тем же месяцев 2022 года.

Ранее журналисты Bloomberg объяснили повышенный спрос на российские энергоресурсы в Азии в последние месяцы. По мнению аналитиков, поставки в регион дешевых газа, мазута и угля из России выросли из-за аномально жаркой погоды — азиатские страны стараются обеспечить своих потребителей электричеством для бесперебойной работы кондиционеров.

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Софья Ермакова
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