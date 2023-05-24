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16:46, 24 мая 2023Силовые структуры

Уехавшего из России бывшего госслужащего заподозрили в нарушении гостайны

Смоленское УФСБ заподозрило экс-госслужащего, уехавшего из России, в нарушении гостайны

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Смоленской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Москвы по подозрению в нарушении государственной тайны. Об этом в среду, 24 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным силовиков, мужчина десять лет работал госслужащим в организации, которая имеет лицензию на работу с государственной тайной, и имел доступ к сведениям особой важности. После увольнения он пять лет не должен был выезжать за пределы страны, однако пересек границу в Смоленской области. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения (СО) РАН Валерия Звегинцева обвинили в госизмене.

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Илона Палей
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