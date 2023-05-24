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18:38, 24 мая 2023Моя страна

В Челябинске проведут фестиваль мороженого

В Челябинске 3 июня проведут фестиваль мороженого «Единорожок» в честь Дня защиты детей

Фото: Kseniia Perminova / Shutterstock / Fotodom

Фестиваль мороженого «Единорожок» проведут в городском саду имени Пушкина в Челябинске. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Мероприятие, символом которого станет Единорожик Рожок, состоится 3 июня в честь Дня защиты детей. Праздник вновь организует Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 при поддержке администрации города, а его учредитель Ирина Текслер стала идейным вдохновителем фестиваля.

«Мы учли опыт прошлого года и в этом году решили провести Фестиваль Мороженого в парке Пушкина — будет еще больше гостей, больше детей, в два раза больше бесплатного мороженого, больше станций, больше активностей, конкурсов и веселья», — рассказала учредитель «Фонда 2020» Ирина Текслер.

В частности, дети и их родители смогут попробовать сладкую вату и всевозможные виды мороженого, например, классическое, мягкое и даже жареное. Отмечается, что бесплатное угощение дают гостям за выполнение заданий. Кроме того, посетителей ждет яркая концертная программа и пенная вечеринка, а также фотозона для эффектных фотографий на память.

Ранее сообщалось, что участники стрит-арт-фестиваля «Стена» создадут в Дербенте четыре мурала по произведениям дагестанского поэта Расула Гамзатова. Произведения появятся на стенах многоэтажных жилых домов.

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Майя Пономаренко
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