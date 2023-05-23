В Дагестане появятся четыре мурала по произведениям поэта Гамзатова

В Дербенте создадут четыре мурала по произведениям дагестанского поэта Расула Гамзатова

Участники стрит-арт-фестиваля «Стена» создадут в Дербенте четыре мурала по произведениям дагестанского поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщает ТАСС.

Произведения появятся на стенах многоэтажных жилых домов.

«Дома выбраны по всему городу. Ребята уже определили стихотворения, которые им больше всего понравились, и они передают то, как они видят этот сюжет», —` рассказал руководитель пресс-службы мэрии Дербента Тельман Раджабов.

Он сообщил, что художники будут рисовать муралы 10-15 дней. «На одном из фасадов будет работать художник на альпинистских страховках в связи с тем, что там сложный доступ к зданию», — добавил представитель мэрии.

Как сообщалось ранее, фестиваль посвящен 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова. В мероприятии принимают участие художники со всей страны.