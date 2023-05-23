Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:44, 23 мая 2023Моя страна

В Дагестане появятся четыре мурала по произведениям поэта Гамзатова

В Дербенте создадут четыре мурала по произведениям дагестанского поэта Расула Гамзатова

Фото: Министерства труда и социального развития Республики Дагестан

Участники стрит-арт-фестиваля «Стена» создадут в Дербенте четыре мурала по произведениям дагестанского поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщает ТАСС.

Произведения появятся на стенах многоэтажных жилых домов.

«Дома выбраны по всему городу. Ребята уже определили стихотворения, которые им больше всего понравились, и они передают то, как они видят этот сюжет», —` рассказал руководитель пресс-службы мэрии Дербента Тельман Раджабов.

Он сообщил, что художники будут рисовать муралы 10-15 дней. «На одном из фасадов будет работать художник на альпинистских страховках в связи с тем, что там сложный доступ к зданию», — добавил представитель мэрии.

Как сообщалось ранее, фестиваль посвящен 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова. В мероприятии принимают участие художники со всей страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
В США допустили проведение операции НАТО на Украине после поражения ВСУ
Названа причина агрессии устроившего дебош в баре солиста группы «Звери»
Песков назвал возможную тему совещания Путина с Совбезом
Россиянам назвали больше всего страдающий от пива орган
Обстановку в Грайвороне после атаки украинских диверсантов показали на видео
Стало известно о переживаниях из-за ЕГЭ напавшего на школьницу выпускника
Появилось видео с устроившим дебош в самарском баре солистом группы «Звери»
Орбан пожелал победы Трампу фразой «ветераны всегда поддерживают друг друга»
Дикие слоны подрались на середине дороги и попали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.