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23:24, 24 мая 2023Экономика

Апелляция оставил в силе решение о взыскании с Ikea 176,6 миллиона рублей

Апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с Ikea 176,6 миллиона рублей

Фото: Oliver Berg / Globallookpress.com

Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с ООО «Икеа дом», которое является юридическим лицом компании Ikea в России, 176,6 миллиона рублей в пользу компании Mediamaker за отказ от рекламы на телевидении по годовому контракту. Об этом сообщают «Ведомости».

В жалобе ответчик указал на неправильный расчет штрафа за отмену сделки по контракту. Отмечается, что это самый крупный иск к Ikea и единственное из разбирательств, в котором суд не стал снижать компенсацию истцу.

Арбитражный суд Московской области принял решение в пользу Mediamaker 15 февраля 2023 года. В постановлении отмечается, что компания не компенсировала контрагенту расходы, связанные с отменой рекламной кампании на телевидении и не выплатила агентское вознаграждение.

В июле 2022 года сообщалось, что IKEA в России грозит суд из-за нарушения прав покупателей, «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) сообщила о предъявлении иска к компании с требованием частично возобновить импорт и производство.

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Марина Совина
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