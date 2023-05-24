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12:00, 24 мая 2023Мир

Нарышкин заявил о подготовке США информационной войны на Ближнем Востоке

Нарышкин заявил, что США разрабатывают ближневосточный план информационной войны с Россией

Фото: Globallookpress.com

США готовят «ближневосточный» план информационной войны с Россией, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в Сирии нормализуется обстановка параллельно тому, как растет взаимное доверие на Ближнем Востоке. При этом, как отметил директор СВР, авторитет Вашингтона резко падает.

«Как вы думаете, какие выводы из этого [сделали] в Госдепартаменте США? Вполне предсказуемые. Там списывают все свои просчеты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой», — подытожил он.

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Виктория Кондратьева
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