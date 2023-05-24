США уличили в подготовке диверсий против России в Сирии

Нарышкин уличил США в использовании военной базы Эт-Танф для подготовки диверсий против РФ

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин уличил США в подготовке диверсий против России на военной базе в Сирии. Его слова приводит ТАСС.

«По нашей информации, американская военная база Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется для подготовки боевиков ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру») к осуществлению диверсионно-террористических акций», — сказал он.

По его словам, Вашингтон готовит боевиков к провокациям не только на сирийской территории, но теперь и в регионах России.

Ранее МИД КНР потребовало от США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны. Официальный представитель ведомства Мао Нин напомнила, что кризис в Сирии продолжается почти 13 лет: за это время погибли по меньшей мере 350 тысяч человек, еще 14 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.