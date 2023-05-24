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11:29, 24 мая 2023Силовые структуры

Глава СВР послал англосаксов к их «старому приятелю дьяволу»

Директор СВР Нарышкин посоветовал англосаксам «убираться к их старому приятелю дьяволу»
СюжетДиверсии в России
Начало событий в новости США уличили в подготовке диверсий против России в Сирии
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин посоветовал англосаксам заняться внутренними вопросами, а лучше убираться к их «старому приятелю, к дьяволу». Об этом он заявил на международной встрече высоких представителей по безопасности, передает ТАСС.

Резкое выражение глава российской разведки высказал, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке. Нарышкин считает, что англосаксам стоит заняться своими внутренними гражданскими конфликтами.

Ранее Нарышкин уличил США в подготовке диверсий против России на военной базе в Сирии. По его словам, Вашингтон готовит боевиков к провокациям не только на сирийской территории, но теперь и в российских регионах.

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Любовь Ширижик
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