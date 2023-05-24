Директор СВР Нарышкин посоветовал англосаксам «убираться к их старому приятелю дьяволу»

Начало событий в новости США уличили в подготовке диверсий против России в Сирии

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин посоветовал англосаксам заняться внутренними вопросами, а лучше убираться к их «старому приятелю, к дьяволу». Об этом он заявил на международной встрече высоких представителей по безопасности, передает ТАСС.

Резкое выражение глава российской разведки высказал, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке. Нарышкин считает, что англосаксам стоит заняться своими внутренними гражданскими конфликтами.

Ранее Нарышкин уличил США в подготовке диверсий против России на военной базе в Сирии. По его словам, Вашингтон готовит боевиков к провокациям не только на сирийской территории, но теперь и в российских регионах.