Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:23, 24 мая 2023Россия

В кабмине не поддержали освобождение от мобилизации всех предпринимателей

«Ведомости»: в кабмине не поддержали освобождение от мобилизации всех предпринимателей

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, который предусматривал отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО), а также глав крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на двух участников заседания кабмина.

Изданию удалось ознакомиться с отзывом комиссии на законопроект. В нем говорилось, что для предоставления отсрочки уже есть множественные основания, перечисленные, в частности, в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и президентских указах. Кроме того, согласно положениям документа, на отсрочку могут претендовать «забронированные» граждане. В итоге, как предположили в комиссии, предлагаемые поправки носят «избыточный характер».

Законопроект, о котором идет речь, подготовили представители фракции партии «Новые люди». Поправки внесли в Госдуму еще в середине января. Авторы инициативы настаивали на том, что важно дать отсрочку от мобилизации ИП, единственным участникам ООО, в которых работают пять и более человек, не имеющим при этом задолженности по зарплате, налогам и иным обязательствам. Предлагалось также давать бронь главам крестьянско-фермерских хозяйств.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Партии отзыв правительства пока не поступал, рассказал «Ведомостям» соавтор законопроекта, первый замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков. По его мнению, действующие меры по введению отсрочки от мобилизации для ряда категорий граждан не защищают предпринимателей.

Ранее Минобороны предложило ввести компенсацию выплат для военных пенсионеров, которые служат в зоне спецоперации. Согласно президентскому указу, проект которого подготовили в ведомстве, пенсионеры будут получать стопроцентную компенсацию выплат в период службы в зоне боевых действий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Белгородскую область атаковали беспилотники
Десятки бездомных семей выселят из отеля в Лондоне из-за тура Бейонсе
Япония отказалась выводить спутник на новой ракете H3
Оценено влияние опасного природного явления на Россию
Путин назвал виновных в мировом энергетическом и продовольственном кризисах
В Москве полиция оцепила территорию из-за найденной гранаты у жилого дома
В кабмине не поддержали освобождение от мобилизации всех предпринимателей
Один человек пострадал при обстреле приграничного российского региона ВСУ
Недовольная переносом рейса женщина напала на работницу авиакомпании и избила ее
Украину назвали виновной в истощении запасов оружия у Британии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.