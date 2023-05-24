В кабмине не поддержали освобождение от мобилизации всех предпринимателей

«Ведомости»: в кабмине не поддержали освобождение от мобилизации всех предпринимателей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, который предусматривал отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО), а также глав крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на двух участников заседания кабмина.

Изданию удалось ознакомиться с отзывом комиссии на законопроект. В нем говорилось, что для предоставления отсрочки уже есть множественные основания, перечисленные, в частности, в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и президентских указах. Кроме того, согласно положениям документа, на отсрочку могут претендовать «забронированные» граждане. В итоге, как предположили в комиссии, предлагаемые поправки носят «избыточный характер».

Законопроект, о котором идет речь, подготовили представители фракции партии «Новые люди». Поправки внесли в Госдуму еще в середине января. Авторы инициативы настаивали на том, что важно дать отсрочку от мобилизации ИП, единственным участникам ООО, в которых работают пять и более человек, не имеющим при этом задолженности по зарплате, налогам и иным обязательствам. Предлагалось также давать бронь главам крестьянско-фермерских хозяйств.

Партии отзыв правительства пока не поступал, рассказал «Ведомостям» соавтор законопроекта, первый замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков. По его мнению, действующие меры по введению отсрочки от мобилизации для ряда категорий граждан не защищают предпринимателей.

Ранее Минобороны предложило ввести компенсацию выплат для военных пенсионеров, которые служат в зоне спецоперации. Согласно президентскому указу, проект которого подготовили в ведомстве, пенсионеры будут получать стопроцентную компенсацию выплат в период службы в зоне боевых действий.