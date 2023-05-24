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15:55, 29 мая 2023Моя страна

В Тульской области создадут туркластер к 650-летию Куликовской битвы

Туркластер появится в Тульской области к 650-летию Куликовской битвы

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

В Тульской области на территории нескольких муниципалитетов создадут туркластер к 650-летию Куликовской битвы. Об этом сообщил губернатор Алексей Дюмин, передает «Интерфакс».

«В 2030 году будет отмечаться знаковая для региона и всей страны дата — 650-летие Куликовской битвы. Уже сейчас в регионе приступили к реализации большого проекта — созданию патриотического, научного, культурного и туристического Куликовского кластера», — рассказал глава региона.

Так, новая туристическая инфраструктура появится в городе Новомосковске, а также в Узловском, Веневском, Кимовском и Богородицком районах.

Кроме того, отметил Дюмин, к 2030 году в регионе планируется в полтора раза увеличить вместимость номерного фонда — с нынешних 17 тысяч мест до 26 тысяч мест.

Ранее сообщалось, что в Ассинском ущелье в Ингушетии к летнему сезону появятся четыре новых кемпинга. Зоны отдыха для туристов планируется открыть до конца июня.

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    Варвара Кошечкина
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