В Тульской области создадут туркластер к 650-летию Куликовской битвы
В Тульской области на территории нескольких муниципалитетов создадут туркластер к 650-летию Куликовской битвы. Об этом сообщил губернатор Алексей Дюмин, передает «Интерфакс».
«В 2030 году будет отмечаться знаковая для региона и всей страны дата — 650-летие Куликовской битвы. Уже сейчас в регионе приступили к реализации большого проекта — созданию патриотического, научного, культурного и туристического Куликовского кластера», — рассказал глава региона.
Так, новая туристическая инфраструктура появится в городе Новомосковске, а также в Узловском, Веневском, Кимовском и Богородицком районах.
Кроме того, отметил Дюмин, к 2030 году в регионе планируется в полтора раза увеличить вместимость номерного фонда — с нынешних 17 тысяч мест до 26 тысяч мест.
Ранее сообщалось, что в Ассинском ущелье в Ингушетии к летнему сезону появятся четыре новых кемпинга. Зоны отдыха для туристов планируется открыть до конца июня.