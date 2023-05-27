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16:06, 27 мая 2023Моя страна

В Ассинском ущелье появятся четыре кемпинга

В Ингушетии в Ассинском ущелье откроют четыре кемпинга

Фото: Unsplash

В Ассинском ущелье в Ингушетии к летнему сезону появятся четыре новых кемпинга. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на правительство республики.

Там пояснили, что зоны отдыха для туристов планируется открыть до конца июня. В настоящее время работы по созданию инфраструктуры на этих объектах завершаются: два кемпинга уже готовы, строительство еще двух находится на стадии возведения крыши.

«Турзоны расположены в живописных местах, рядом протекает горная река Асса и чистые родники, внутри помещений созданы все условия для отдыха, установлены столы, стулья и мангалы. Будущие зоны отдыха удобны не только для отдыхающих, но и безопасны для экологии, строительство ведется из экологически чистых материалов», — рассказали в правительстве.

В апреле сообщалось, что в Приморском крае появится новый курорт, который сможет принимать туристов круглый год. Его планируют открыть в Хасанском округе Приморья, который уже привлекает значительное число туристов.

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    Варвара Кошечкина
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