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17:46, 12 апреля 2023Моя страна

В Приморье появится новый круглогодичный курорт

Новый круглогодичный курорт появится в Приморском крае

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Приморском крае появится новый курорт, который сможет принимать туристов круглый год. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко, передает «МК».

По словам политика, курорт планируют открыть в Хасанском округе Приморья, который уже привлекает значительное число туристов.

«Длинный купальный сезон, расположенные поблизости места боев на озере Хасан, нацпарк "Земля леопарда" создают дополнительные условия для посещения этой территории круглый год», — пояснил губернатор в ходе встречи с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко.

Как уточнил Кожемяко, в настоящее время специалисты разрабатывают мастер-план проекта. Кроме того, решается вопрос привлечения потенциальных инвесторов.

Ранее в апреле сообщалось, что под Анапой захотели построить глэмпинг с лавандовым полем и круглогодично открытым бассейном.

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Варвара Кошечкина
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