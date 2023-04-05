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09:17, 5 апреля 2023Моя страна

Под Анапой появится глэмпинг с лавандовым полем

Глэмпинг с лавандовым полем построят под Анапой, инвесторы займутся поисками участка

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

Под Анапой захотели построить глэмпинг с лавандовым полем и круглогодично открытым бассейном. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Анапское Черноморье».

О решении построить глэмпинг сообщили в ходе заседания инвестиционного штаба, которое провел вице-мэр Виталий Воронов.

По данным издания, на территории нового объекта будут работать квалифицированные гиды. Пока участок для строительства объекта не найден. Инвесторы готовятся приступить к поискам в ближайшее время.

Кроме того, крупный тепличный комплекс площадью пять гектаров возведут в Джигинском сельском округе. На оба упомянутых проекта будет выделено 320 миллионов рублей. К окончанию их реализации на курорте откроется порядка 200 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что первый в Ингушетии глэмпинг появится в горах Джейрахского района республики.

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Варвара Кошечкина
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