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06:37, 24 мая 2023Россия

Эксперт раскрыл настоящее отношение США к Зеленскому

Член совета при президенте Безпалько: США воспринимают Зеленского как «крысу в лабиринте»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / Chris Emil Janssen

США воспринимают президента Украины Владимира Зеленского как «крысу в лабиринте». Настоящее отношение Вашингтона к политику раскрыл член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

«Для американцев Зеленский — не лошадка, а, скорее, крыса в лабиринте, которую подталкивают к определенному выходу», — предположил эксперт.

Безпалько также напомнил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансирование Украины из-за ситуации с госдолгом и угрозы дефолта. Однако, если бы Вашингтон хотел выйти из военного конфликта, то он бы сделал это несмотря на экономические трудности, заметил эксперт.

По словам Безпалько, Вашингтон «заставляет» европейских союзников поддерживать Киев. Если бы политика Белого дома по Украине изменилась, то это было бы очевидно, резюмировал эксперт.

Ранее обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман заявил, что военная помощь Украине со стороны западных стран находится под угрозой, а саммит «Большой семерки» может стать высшей точкой поддержки Киева. По его словам, Западу будет трудно помогать Киеву, если контрнаступление украинской армии провалится.

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Марина Совина
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