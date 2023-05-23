Зеленского предупредили о дальнейшем сокращении помощи со стороны Запада

FT: саммит G7 может остаться в памяти как высшая точка помощи Киеву со стороны Запада

Военная помощь Украине со стороны западных стран находится под угрозой, а саммит «Большой семерки» (G7) в японской Хиросиме может стать высшей точкой поддержки Киева, считает обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман.

По его словам, Западу будет трудно помогать Киеву, если контрнаступление украинской армии провалится. Рахман отметил, что европейские страны и США уже сейчас жалуются на дефицит боеприпасов из-за отправки вооружений на Украину. «Украинцы потребляют за часы то, что мы производим за недели», — пишет обозреватель.

Он добавил, что после саммита G7 украинский президент Владимир Зеленский столкнулся с растущим давлением. Помимо этого, по мнению журналиста, напряжение также вызвано предстоящими президентскими выборами в США. Он пояснил, что победа экс-президента Дональда Трампа приведет к тому, что аргументы против предоставления помощи Украине получат дополнительную огласку, что также повлияет и на настрой Европы.