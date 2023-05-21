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12:31, 21 мая 2023Бывший СССР

Зеленский попросил Байдена о гарантиях безопасности для Украины

Зеленский попросил Байдена о гарантиях безопасности для Украины до включения в НАТО

Фото: Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена о гарантиях безопасности для страны до ее включения в состав НАТО. Такая просьба была высказана на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Хиросиме, сообщается на сайте пресс-центра президента Украины.

Утверждается, что во время разговора с американским президентом «Зеленский остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины и подготовке к вильнюсскому саммиту НАТО». Украинский лидер отметил важность гарантий безопасности для страны перед тем, как она войдет в НАТО.

В заключение Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи Украине.

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Варвара Кошечкина
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