Зеленский попросил Байдена о гарантиях безопасности для Украины до включения в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена о гарантиях безопасности для страны до ее включения в состав НАТО. Такая просьба была высказана на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Хиросиме, сообщается на сайте пресс-центра президента Украины.

Утверждается, что во время разговора с американским президентом «Зеленский остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины и подготовке к вильнюсскому саммиту НАТО». Украинский лидер отметил важность гарантий безопасности для страны перед тем, как она войдет в НАТО.

В заключение Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи Украине.