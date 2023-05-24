Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:43, 24 мая 2023Бывший СССР

Министр обороны Латвии призвала не недооценивать военную мощь России

Глава Минобороны Латвии Мурниеце: армия России может преподнести стратегические сюрпризы
Инара Мурниеце

Инара Мурниеце. Фото: Janis / Xinhua / Globallookpress.com

Не стоит недооценивать военную мощь России, ее армия все еще способна преподнести стратегические сюрпризы, заявила министр обороны Латвии Инару Мурниеце. Ее слова приводит Polskie Radio.

«Международное сообщество ошиблось бы, если бы считало, что конфликт на Украине полностью ослабил Россию и что она больше не в состоянии преподнести новые стратегические сюрпризы», — сказала глава латвийского минобороны.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко предупредил, что Вооруженные силы Украины скапливают бронетехнику и вооружение в районе города Часов Яр, куда прибывают также свежие украинские части, чтобы нанести контрудар под Артемовском.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности ранения главкома ВСУ Залужного
Россиянам дали уникальный финансовый совет
«Барселона» объявила об уходе вице-капитана команды
Под Москвой шестилетний мальчик попал в больницу после посещения ТЦ
Пользователи сети раскритиковали новый образ Филиппа Киркорова
Пилоту сгоревшего при посадке в Шереметьево SSJ-100 запросили шесть лет колонии
Швейцария поддержала перепродажу Германии 25 танков Leopard
Министр обороны Латвии призвала не недооценивать военную мощь России
Президент Казахстана прибыл в Москву
Дочь Джонни Деппа раскритиковали за обилие обнаженных сцен в новом сериале
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.