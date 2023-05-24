Министр обороны Латвии призвала не недооценивать военную мощь России

Глава Минобороны Латвии Мурниеце: армия России может преподнести стратегические сюрпризы

Не стоит недооценивать военную мощь России, ее армия все еще способна преподнести стратегические сюрпризы, заявила министр обороны Латвии Инару Мурниеце. Ее слова приводит Polskie Radio.

«Международное сообщество ошиблось бы, если бы считало, что конфликт на Украине полностью ослабил Россию и что она больше не в состоянии преподнести новые стратегические сюрпризы», — сказала глава латвийского минобороны.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко предупредил, что Вооруженные силы Украины скапливают бронетехнику и вооружение в районе города Часов Яр, куда прибывают также свежие украинские части, чтобы нанести контрудар под Артемовском.