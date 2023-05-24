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08:11, 24 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР предупредили о готовящемся контрударе ВСУ под Артемовском

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ скапливают бронетехнику и резервы для контрудара под Артемовском

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скапливают бронетехнику и вооружение в районе города Часов Яр, куда прибывают также свежие украинские части, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«Исходя из анализа действий, можно предположить, что замысел у украинского командования ударить по флангам наших подразделений, находящихся в Артемовске», — написал Марочко.

Ранее бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по России Джордж Биб заявил, что в Вашингтоне не поняли решения президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артемовск. По его словам, многие западные военные эксперты давно призывали украинцев организовать вывод войск из города, чтобы сохранить людей и боеприпасы.

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Алевтина Запольская
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